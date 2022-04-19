Депутат из Курганской области ввел свои санкции против США

Депутат из Курганской области принципиально не продает некоторые американские товары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Шадринской гордумы (Курганская область) Анатолий Педошенко, владеющий алкогольным магазином, принципиально не продает американское вино и называет это «личными санкциями в отношении Америки». Об этом он рассказал URA.RU.

«У меня самый большой алкомаркет в Курганской области. Я категорически, например, не торгую американским вином. [Это] мои личные санкции в отношении, скажем так, Америки», — сообщил Педошенко.

Он добавил, что в кофейном меню его супермаркета никогда не было американо. Вместо этого всегда было кофе русиано. Депутат добавил, что уже давно поддерживает российское правительство.

Ранее стало известно, что в супермаркете, принадлежащем Педошенко, начали продавать куличи с буквой Z. В РПЦ заявили, что освящение таких куличей в храмах не может быть поддержано. На это депутат ответил, что куличи в его магазине продают как пасхальный сувенир, в который не вкладывают религиозный контекст.

По данным властей, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось после начала российской спецоперации на территории Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.