Курганские чиновники ездили за кадрами в Тюмень

20 апреля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Чиновники из депздрава Курганской области работали на Ярмарке вакансий в Тюменском ГМУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники департамента здравоохранения Курганской области и главврачи курганских больниц приняли участие в ярмарке вакансий в Тюменском медицинском университете. Об этом сообщили в пресс-службе облздрава. «В Ярмарке вакансий приняли участие представители департамента здравоохранения Курганской области, руководители 33 медицинских организаций и выпускники специалитета и ординатуры, обучающиеся на целевых местах от Курганской области. Мероприятие состоялось 19 апреля на базе Тюменского государственного медицинского университета», — сообщает пресс-служба регионального облздрава. Будущим врачам рассказали о медицинских организациях и мерах социальной поддержки в Курганской области, ознакомили с успешными практиками и технологиями регионального здравоохранения. Студенты смогли получить ответы на все интересующие их вопросы. Сколько студентов планируют работать в регионе после учебы в вузе, не уточняется. Ярмарка вакансий в Тюменском ГМУ проходит для выпускников и студентов старших курсов с 18 по 21 апреля. Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. По данным портала «Работа в России», сейчас в Курганской области актуальны 353 вакансии для врачей. Делегация Курганской области работала на Ярмарке вакансий в Тюменском ГМУ фото: группа «Департамент здравоохранения Курганской области», «ВКонтакте» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Чиновники департамента здравоохранения Курганской области и главврачи курганских больниц приняли участие в ярмарке вакансий в Тюменском медицинском университете. Об этом сообщили в пресс-службе облздрава. «В Ярмарке вакансий приняли участие представители департамента здравоохранения Курганской области, руководители 33 медицинских организаций и выпускники специалитета и ординатуры, обучающиеся на целевых местах от Курганской области. Мероприятие состоялось 19 апреля на базе Тюменского государственного медицинского университета», — сообщает пресс-служба регионального облздрава. Будущим врачам рассказали о медицинских организациях и мерах социальной поддержки в Курганской области, ознакомили с успешными практиками и технологиями регионального здравоохранения. Студенты смогли получить ответы на все интересующие их вопросы. Сколько студентов планируют работать в регионе после учебы в вузе, не уточняется. Ярмарка вакансий в Тюменском ГМУ проходит для выпускников и студентов старших курсов с 18 по 21 апреля. Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. По данным портала «Работа в России», сейчас в Курганской области актуальны 353 вакансии для врачей.