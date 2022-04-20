В Шадринской ЦРБ после жлоб на урезание порций показали меню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринской центральной районной больнице питание соответствует нормам, в том числе по калорийности, а порция супа составляет 400 гр. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU об урезании порций пациентам.

«В больнице утверждено сезонное „весеннее меню“, порция супа составляет 400 гр. Дети и пациенты, придерживающиеся диеты „9 стол“ (сахарный диабет) получают фрукты ежедневно, остальные через день. Ежедневно выдаются молочные продукты и соки по 200 граммов. Питание соответствует необходимым нормам и требованиям, в том числе по калорийности», — говорится в ответе облздрава на запрос URA.RU.

В ведомстве отметили, что сыр пациентам выдается через день, а сливочное масло ежедневно. В больнице подчеркивают, что меню составляется с учетом норм лечебного питания, утвержденных приказом Минздрава России №395н.

URA.RU писало, что главврач Шадринской ЦРБ распорядился сократить в меню количество хлеба и супа (почти на полпорции — до 250 гр). Источник в сфере здравоохранения рассказал, что сокращение коснулось также фруктов и сыра. Ранее прокуратура выявила, что в больнице не выплачивали страховку сотрудникам, заразившимся на работе коронавирусом, а также нарушения в работе ФАПов, относящихся к больнице. Главврачу было направлено представление с требованием устранить нарушения.

Весеннее меню в Шадринской ЦРБ для пациентов фото: пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области

Меню для пациентов Шадринской ЦРБ после информации о сокращении порций супа и хлеба фото: пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области