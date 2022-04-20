Курганский поисковый отряд «ЛизаАлерт» нуждается в квадрокоптере

Поисковый отряд из «ЛизаАлерт» просит курганцев помочь с техникой и расходными материалами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поисков-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Курганской области просит помочь с техникой и расходными материалами в преддверии сложного сезона для поиска людей. Больше всего волонтеры нуждаются в квадрокоптере, сообщил URA.RU региональный представитель отряда Константин Чагин.

«Перед сложным летним сезоном у отряда всегда много нужд. Самая большая наша мечта — получить квадрокоптер. Он очень сильно упрощает задачи на поисках. Например, когда стоит задача осмотреть местность с высокой травой, группа из трех добровольцев может прочесывать квадрат 500 на 500 метров 5-7 часов. Квадрокоптер облетит и сделает снимки местности в том же квадрате за час. Затем группа просмотра обработает снимки за час или полтора. Это время, в течение которого человек может быть найден живым», — говорит Константин Чагин.

Из техники требуются: аккумуляторные фонари (тип аккумуляторов 18650), зарядные устройства для них, навигаторы Garmin марок Etrrex20, GPSMap64 и 64st. Также нужны бумага, скотч, пальчиковые батарейки, краска для принтера Epson L121. Отряд «ЛизаАлерт» не принимает деньги и никогда не собирает их ни для каких целей. Чтобы помочь, можно купить необходимые вещи и передать их в отряд. Перед покупкой техники лучше связаться с региональным представителем Константином Чагиным (8 908 009-23-11) или позвонить на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52. Можно помочь отряду бензином через сеть АЗС «Газпромнефть». Участники бонусной программы могут поделиться с «ЛизаАлерт» баллами в приложении в рамках акции «Заправь на поиск».

В апреле в курганский отряд «ЛизаАлерт» поступило 10 заявок: 4 человека найдены живыми, один погибшим, еще одна заявка — это поиск родственников дезориентированного человека. Всего добровольцы продолжают поиски 18 человек, в том числе семилетнего мальчика, пропавшего в Звериноголовском районе 4 апреля.

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