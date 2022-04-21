Студенты курганского техникума производят фруктовые чипсы, которые заменят импортную продукцию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студенты курганского техникума сервиса и технологий производят чипсы из фруктов по собственному рецепту. Полезную импортозамещающую продукцию они делают на предприятии «Все свое». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Чипсы из яблок, мандаринов и груш студенты третьего курса Даниил Незавитин и Диана Клеенкина производят по собственному рецепту в свободное от учебы время. Фрукты нарезаются ломтиками, окунаются в сахарный сироп и укладываются в специальный аппарат, который за шесть часов испаряет лишнюю влагу и выдает готовый продукт», — сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

Продукция студентов уже получила удостоверение качества. Юные повара зарегистрированы как самозанятые и ИП. После окончания техникума они смогут сразу же продолжить производство фруктовых чипсов, увеличить объемы изготовления и реализовать продукцию по всей стране.

Курганские студенты производят фруктовые чипсы, которые заменят импортную продукцию Фото из telegram-канала «Курганская область официально»

Студенты курганского техникума сервиса и технологий производят чипсы из фруктов по собственному рецепту Фото из telegram-канала «Курганская область официально»

Студенты третьего курса Даниил Незавитин и Диана Клеенкина делают чипсы из яблок, мандаринов и груш Фото из telegram-канала «Курганская область официально»

Курганские студенты производят полезную импортозамещающую продукцию на предприятии «Все свое» Фото из telegram-канала «Курганская область официально»

Юные повара уже зарегистрированы как самозанятые и ИП, после окончания техникума они смогут сразу же продолжить производство фруктовых чипсов Фото из telegram-канала «Курганская область официально»