21 апреля 2022

Курганские студенты делают чипсы, которые заменят импортные. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Evia. Екатеринбург, фруктовые чипсы
Студенты курганского техникума производят фруктовые чипсы, которые заменят импортную продукцию Фото:

Студенты курганского техникума сервиса и технологий производят чипсы из фруктов по собственному рецепту. Полезную импортозамещающую продукцию они делают на предприятии «Все свое». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Чипсы из яблок, мандаринов и груш студенты третьего курса Даниил Незавитин и Диана Клеенкина производят по собственному рецепту в свободное от учебы время. Фрукты нарезаются ломтиками, окунаются в сахарный сироп и укладываются в специальный аппарат, который за шесть часов испаряет лишнюю влагу и выдает готовый продукт», — сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

Продукция студентов уже получила удостоверение качества. Юные повара зарегистрированы как самозанятые и ИП. После окончания техникума они смогут сразу же продолжить производство фруктовых чипсов, увеличить объемы изготовления и реализовать продукцию по всей стране.

Курганские студенты производят фруктовые чипсы, которые заменят импортную продукцию
Студенты курганского техникума сервиса и технологий производят чипсы из фруктов по собственному рецепту
Студенты третьего курса Даниил Незавитин и Диана Клеенкина делают чипсы из яблок, мандаринов и груш
Курганские студенты производят полезную импортозамещающую продукцию на предприятии «Все свое»
Юные повара уже зарегистрированы как самозанятые и ИП, после окончания техникума они смогут сразу же продолжить производство фруктовых чипсов

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Студенты курганского техникума сервиса и технологий производят чипсы из фруктов по собственному рецепту. Полезную импортозамещающую продукцию они делают на предприятии «Все свое». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Чипсы из яблок, мандаринов и груш студенты третьего курса Даниил Незавитин и Диана Клеенкина производят по собственному рецепту в свободное от учебы время. Фрукты нарезаются ломтиками, окунаются в сахарный сироп и укладываются в специальный аппарат, который за шесть часов испаряет лишнюю влагу и выдает готовый продукт», — сообщает telegram-канал правительства Курганской области. Продукция студентов уже получила удостоверение качества. Юные повара зарегистрированы как самозанятые и ИП. После окончания техникума они смогут сразу же продолжить производство фруктовых чипсов, увеличить объемы изготовления и реализовать продукцию по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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