В курганской больнице резко выросли цены на лечение

В Шадринской ЦРБ обновили прейскурант платных услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринской центральной районной больнице повысили цены на платные медицинские услуги. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере здравоохранения.

«Главврач Шадринской ЦРБ повысил стоимость платных услуг в больнице. По некоторым позициям цены подскочили в разы: например, палата повышенной комфортности в неврологическом отделении стоила 550 рублей за сутки, а стала — 3065 рублей за сутки. Прием у врачей-специалистов подорожал почти в два раза (до 590 -640 рублей). При этом не понятно, как будет использоваться для платных услуг оборудование больницы, которое приобреталось за счет бюджета для лечения по ОМС. И как будет организован прием пациентов, оплативших услугу, ведь врачей-специалистов не хватает и к ним всегда большие очереди», — говорит источник в сфере здравоохранения.

Новый прайс на медицинские услуги, по словам собеседника, начал действовать с 1 апреля 2022 года. Однако на момент публикации материала на сайте Шадринской ЦРБ размещен только прейскурант, действовавший с 1 июня 2021 года.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что бюджетные учреждения вправе оказывать услуги за плату. «Перечень оказываемых платных медицинских услуг (с учетом возможностей и востребованности) и цены на медицинские услуги (с учетом Порядка их формирования №1860 от 29 декабря 2012 года) определяется учреждениями самостоятельно. Оказание платных услуг и медицинской помощи по полису ОМС не пересекается», — отметили в ведомстве. С чем связано повышение цен, и какую долю в работе ЦРБ занимают платные услуги, в облздраве не уточнили.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринской ЦРБ после жалоб показали, чем кормят пациентов. В больнице утверждено сезонное «весеннее меню», в котором порция супа составляет 400 гр.

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