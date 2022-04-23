В ЯНАО водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

Подросток доставлен в больницу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) под колеса автомобиля попал подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «Вконтакте».

«В Ноябрьске под колеса автомобиля попал ребенок. Подросток 2008 года рождения доставлен в ЦГБ», — указано в посте.

Авария произошла около 20:10 на перекрестке улиц Изыскателей и 40 лет Победы. Водитель скрылся с места ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО водитель на трассе сбил полицейского. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью.