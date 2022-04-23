23 апреля 2022
22 апреля 2022
21 апреля 2022

В ЯНАО водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Подросток доставлен в больницу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) под колеса автомобиля попал подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «Вконтакте».

«В Ноябрьске под колеса автомобиля попал ребенок. Подросток 2008 года рождения доставлен в ЦГБ», — указано в посте.

Авария произошла около 20:10 на перекрестке улиц Изыскателей и 40 лет Победы. Водитель скрылся с места ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО водитель на трассе сбил полицейского. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

В Ноябрьске (ЯНАО) под колеса автомобиля попал подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «Вконтакте». «В Ноябрьске под колеса автомобиля попал ребенок. Подросток 2008 года рождения доставлен в ЦГБ», — указано в посте. Авария произошла около 20:10 на перекрестке улиц Изыскателей и 40 лет Победы. Водитель скрылся с места ДТП. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО водитель на трассе сбил полицейского. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...