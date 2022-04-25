СМИ сообщили о пожаре на еще одной нефтебазе в Брянске

Источник сообщил о пожаре на еще одном нефтехранилище в Брянске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Брянске на еще одном хранилище нефтепродуктов произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров», — сказал он.

Утром 25 апреля на сайте областного ГУ МЧС появилась информация о том, что на территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, инцидент случился на Московском проспекте, в Фокинском районе. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара.