СМИ сообщили о пожаре на еще одной нефтебазе в Брянске

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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарный
Источник сообщил о пожаре на еще одном нефтехранилище в Брянске Фото:

В Брянске на еще одном хранилище нефтепродуктов произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров», — сказал он.

Утром 25 апреля на сайте областного ГУ МЧС появилась информация о том, что на территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, инцидент случился на Московском проспекте, в Фокинском районе. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара.

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В Брянске на еще одном хранилище нефтепродуктов произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров», — сказал он. Утром 25 апреля на сайте областного ГУ МЧС появилась информация о том, что на территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, инцидент случился на Московском проспекте, в Фокинском районе. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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