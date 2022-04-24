В Брянске на территории нефтебазы случился пожар

Резервуары загорелись на нефтебазе в Брянске
На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, инцидент случился на Московском проспекте Фокинского района. Об этом появилась информация на сайте областного ГУ МЧС.
«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — говорится в сообщении ведомства.
Там загорелись резервуары, подтвердили в пресс-службе правительства Брянской области, сообщает ТАСС. Пожару присвоен повышенный ранг.
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