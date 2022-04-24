24 апреля 2022

В Брянске на территории нефтебазы случился пожар

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, деревья, вечер
Резервуары загорелись на нефтебазе в Брянске Фото:

На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, инцидент случился на Московском проспекте Фокинского района. Об этом появилась информация на сайте областного ГУ МЧС.

«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — говорится в сообщении ведомства.

Там загорелись резервуары, подтвердили в пресс-службе правительства Брянской области, сообщает ТАСС. Пожару присвоен повышенный ранг.

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На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, инцидент случился на Московском проспекте Фокинского района. Об этом появилась информация на сайте областного ГУ МЧС. «К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — говорится в сообщении ведомства. Там загорелись резервуары, подтвердили в пресс-службе правительства Брянской области, сообщает ТАСС. Пожару присвоен повышенный ранг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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