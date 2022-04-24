Гимн будут исполнять в начале каждой учебной недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каждый понедельник школьники Нового Уренгоя (ЯНАО) будут поднимать флаг РФ и исполнять гимн. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«В Новом Уренгое дали начало новой традиции — поднимать флаг и исполнять гимн России в начале каждой учебной недели в общеобразовательных учреждениях. Одной из первых к ней присоединилась кадетская школа имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова», — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника департамента образования Ларисы Петровой, право поднять флаг будет доверено только лучшим ученикам. На данный момент, в акции участвуют только те школы, у которых есть необходимое техническое оборудование. С 1 сентября власти Нового Уренгоя планируют подключить к акции все учебные заведения города.

Ранее URA.RU сообщало, что школьников по всей России с нового учебного года обяжут петь гимн каждую неделю. Также изменится система обучения: первоклассникам начнут преподавать историю.