24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

В школах ЯНАО неделя началась исполнением гимна России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
Гимн будут исполнять в начале каждой учебной недели Фото:

Каждый понедельник школьники Нового Уренгоя (ЯНАО) будут поднимать флаг РФ и исполнять гимн. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«В Новом Уренгое дали начало новой традиции — поднимать флаг и исполнять гимн России в начале каждой учебной недели в общеобразовательных учреждениях. Одной из первых к ней присоединилась кадетская школа имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова», — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника департамента образования Ларисы Петровой, право поднять флаг будет доверено только лучшим ученикам. На данный момент, в акции участвуют только те школы, у которых есть необходимое техническое оборудование. С 1 сентября власти Нового Уренгоя планируют подключить к акции все учебные заведения города.

Ранее URA.RU сообщало, что школьников по всей России с нового учебного года обяжут петь гимн каждую неделю. Также изменится система обучения: первоклассникам начнут преподавать историю.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

Каждый понедельник школьники Нового Уренгоя (ЯНАО) будут поднимать флаг РФ и исполнять гимн. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «В Новом Уренгое дали начало новой традиции — поднимать флаг и исполнять гимн России в начале каждой учебной недели в общеобразовательных учреждениях. Одной из первых к ней присоединилась кадетская школа имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова», — говорится в сообщении. По словам заместителя начальника департамента образования Ларисы Петровой, право поднять флаг будет доверено только лучшим ученикам. На данный момент, в акции участвуют только те школы, у которых есть необходимое техническое оборудование. С 1 сентября власти Нового Уренгоя планируют подключить к акции все учебные заведения города. Ранее URA.RU сообщало, что школьников по всей России с нового учебного года обяжут петь гимн каждую неделю. Также изменится система обучения: первоклассникам начнут преподавать историю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...