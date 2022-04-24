В ЯНАО ожидается резкое потепление и шторм

25 апреля 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

В некоторых районах ЯНАО будет шквалистый ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На этой неделе в ЯНАО ожидается резкое потепление. Местами температура поднимется до +10 градусов, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. Во вторник днем ожидается переменная облачность, +7 градусов и небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -9, при прояснении ожидается -19 градусов. В среду днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, северо-западный 7-12 метров в секунду. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-20 метров. В четверг по западным районам похолодает до -3, в остальных ожидается плюсовая температура. Также прогнозируется дождь со снегом, но в западных районах — без осадков. Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

На этой неделе в ЯНАО ожидается резкое потепление. Местами температура поднимется до +10 градусов, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. Во вторник днем ожидается переменная облачность, +7 градусов и небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -9, при прояснении ожидается -19 градусов. В среду днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, северо-западный 7-12 метров в секунду. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-20 метров. В четверг по западным районам похолодает до -3, в остальных ожидается плюсовая температура. Также прогнозируется дождь со снегом, но в западных районах — без осадков. Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.