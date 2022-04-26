Власти ЯНАО назвали дату закрытия последнего зимника

27 апреля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Все три зимника в ЯНАО закроются к 1 мая Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Последний в ЯНАО зимник Коротчаево — Красноселькуп закроется в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала. «Зимник Коротчаево — Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая. Сейчас движение по нему разрешено для легковых полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн в круглосуточном режиме, для грузовых полноприводных транспортных средств массой до 20 тонн — с 20.00 до 08.00 часов», — говорится на сайте ведомства. В регионе уже закрыли зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Ледовая дорога, связывающая Салехард и Лабытнанги открыта для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 20 тонн. Как сообщили URA.RU в правительстве, закрывать ее пока что не планируют, так как в регионе еще не наступила плюсовая температура. Дорожники предупреждают жителей, что выезжать на закрытые зимники нельзя — это опасно для жизни. Ранее URA.RU сообщало, что с 27 апреля закрыли движение по ледовой дороге между Салехардом и Лабытнанги. Движение разрешено только для транспорта повышенной проходимости массой до 20 тонн. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Последний в ЯНАО зимник Коротчаево — Красноселькуп закроется в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала. «Зимник Коротчаево — Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая. Сейчас движение по нему разрешено для легковых полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн в круглосуточном режиме, для грузовых полноприводных транспортных средств массой до 20 тонн — с 20.00 до 08.00 часов», — говорится на сайте ведомства. В регионе уже закрыли зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Ледовая дорога, связывающая Салехард и Лабытнанги открыта для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 20 тонн. Как сообщили URA.RU в правительстве, закрывать ее пока что не планируют, так как в регионе еще не наступила плюсовая температура. Дорожники предупреждают жителей, что выезжать на закрытые зимники нельзя — это опасно для жизни. Ранее URA.RU сообщало, что с 27 апреля закрыли движение по ледовой дороге между Салехардом и Лабытнанги. Движение разрешено только для транспорта повышенной проходимости массой до 20 тонн.