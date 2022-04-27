СМИ: украинский миллионер зарабатывал в ЯНАО через родственников

У родителей Владимира Костельмана нашли активы на Ямале. Вячеслав Егоров © URA.RU

У родственников украинского бизнесмена Владимира Костельмана, входящего в список Forbes, нашли предприятия на Ямале. Кроме того, выяснилось, что как минимум девять украинских олигархов и их родственников имеют бизнес-интересы в России, сообщает информационное агентство Regnum.

«Помимо использования фирм-номиналов, цепочек офшоров, в ход для прикрытия своего бизнес-интереса порой идут и родственные связи. Среди тех, кто может иметь такие интересы, оказался и фигурант списка „Forbes-Украина“ Владимир Костельман», — говорится в материале агентства «Regnum».

Выяснилось, что Михаил Сергеевич Костельман — человек, данные которого совпадают с данными отца украинского олигарха, является бывшим руководителем нескольких ямальских компаний. Первая из них — государственная кооперативная ассоциация «Деловые партнеры», которая работала с 1990 года по 2014. Второе — ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» открылось в 1993 году и, по данным ЕГЮРЛ прекратило свою работу в 2015 в результате банкротства. Так же у Людмилы Костельман, чьи данные совпадают с данными матери олигарха Владимира Костельмана, в ЕГЮРЛ нашли ИП с ямальским ИНН.

Ранее в URA.RU сообщалось, что ряд стран планирует перенаправить замороженные и конфискованные активы попавших под санкции Россиян на выплаты украинским беженцам. Замораживать активы в странах запада стали после начала спецоперации на Украине. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что такие методы являются «покушением на экономические ценности во всем мире».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские власти неоднократно заявляли, что не ставят целью захват территорий, а оказывают помощь населению, против которого развязал террор режим, установленный в 2014 году в результате госпереворота в Киеве.

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