28 апреля 2022
27 апреля 2022

Тундровики ЯНАО вместо оленей получат снегоходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь оленеводов. Сургут, вертолет, нумто, ханты, труднодоступный регион, снегоход буран, кмнс
Пострадавшие от гибели оленей аборигены получат снегоходы «Буран» Фото:

Семьи аборигенов Ямальского района, пострадавшие из-за гибели оленей от бескормицы, случившейся прошлой зимой, получат снегоходы «Буран». Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава районной администрации Андрей Кугаевский.

«Более 40 семей, которые болезненно пережили прошлую зиму и потеряли большую часть поголовья оленей, получат снегоходы „Буран“. С помощью новой техники оленеводы смогут окарауливать оставшуюся часть животных и передвигаться по тундре», — пишет Кугаевский на своей странице в соцсети.

Падеж оленей случился в прошлом году из-за погодной аномалии, в тундре образовалась ледяная корка и животные не смогли добывать привычную пищу. По примерным подсчетам, тундровики не досчитались двух тысяч оленей.

Ранее URA.RU рассказывало что Кугаевский обещал помочь с восстановлением поголовья оленей. Районная администрация рассматривала варианты с покупкой новых животных.

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Семьи аборигенов Ямальского района, пострадавшие из-за гибели оленей от бескормицы, случившейся прошлой зимой, получат снегоходы «Буран». Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава районной администрации Андрей Кугаевский. «Более 40 семей, которые болезненно пережили прошлую зиму и потеряли большую часть поголовья оленей, получат снегоходы „Буран“. С помощью новой техники оленеводы смогут окарауливать оставшуюся часть животных и передвигаться по тундре», — пишет Кугаевский на своей странице в соцсети. Падеж оленей случился в прошлом году из-за погодной аномалии, в тундре образовалась ледяная корка и животные не смогли добывать привычную пищу. По примерным подсчетам, тундровики не досчитались двух тысяч оленей. Ранее URA.RU рассказывало что Кугаевский обещал помочь с восстановлением поголовья оленей. Районная администрация рассматривала варианты с покупкой новых животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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