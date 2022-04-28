Тундровики ЯНАО вместо оленей получат снегоходы

Пострадавшие от гибели оленей аборигены получат снегоходы «Буран» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Семьи аборигенов Ямальского района, пострадавшие из-за гибели оленей от бескормицы, случившейся прошлой зимой, получат снегоходы «Буран». Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава районной администрации Андрей Кугаевский.

«Более 40 семей, которые болезненно пережили прошлую зиму и потеряли большую часть поголовья оленей, получат снегоходы „Буран“. С помощью новой техники оленеводы смогут окарауливать оставшуюся часть животных и передвигаться по тундре», — пишет Кугаевский на своей странице в соцсети.

Падеж оленей случился в прошлом году из-за погодной аномалии, в тундре образовалась ледяная корка и животные не смогли добывать привычную пищу. По примерным подсчетам, тундровики не досчитались двух тысяч оленей.

Ранее URA.RU рассказывало что Кугаевский обещал помочь с восстановлением поголовья оленей. Районная администрация рассматривала варианты с покупкой новых животных.