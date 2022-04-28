28 апреля 2022

Жители ЯНАО почти 10 лет ждут появления важного моста

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ЖД станции и электропоезда. Пермь, электропоезд, электрички, железная дорога, жд вокзал пермь 1, жд депо, жд автобус
Строительство пешеходного моста анонсировали еще в 2012 году Фото:

Власти Ноябрьска (ЯНАО) в 2012 году выделили более восьми миллионов рублей на разработку проекта пешеходного моста через путепровод на станции Ноябрьск-2, но проект так и не реализовали. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

«10 лет прошло. А мы так его ждали [мост], но видимо не дождемся, очень жаль», — написал пользователь Денис Шевченко, опубликовав скрины новости 2012 года, в которой говорится, что на проектно-сметную документацию пешеходного моста выделили 8,5 млн рублей.

В администрации города агентству сообщили, что итоги строительства моста зависят от решения РЖД. «Это полномочия РЖД. Средства выделены на проектно-сметную документацию подходных путей к наземному мосту. Он сделан и будет реализован в этом году. Наземный мост РЖД включила в свою программу», — прокомментировали в мэрии.

В этом году со стороны ул. 8 Марта власти обустроят наземный переход через железную дорогу. Часть перехода, участок тротуара через железнодорожные пути, обустроит РЖД.

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Власти Ноябрьска (ЯНАО) в 2012 году выделили более восьми миллионов рублей на разработку проекта пешеходного моста через путепровод на станции Ноябрьск-2, но проект так и не реализовали. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители. «10 лет прошло. А мы так его ждали [мост], но видимо не дождемся, очень жаль», — написал пользователь Денис Шевченко, опубликовав скрины новости 2012 года, в которой говорится, что на проектно-сметную документацию пешеходного моста выделили 8,5 млн рублей. В администрации города агентству сообщили, что итоги строительства моста зависят от решения РЖД. «Это полномочия РЖД. Средства выделены на проектно-сметную документацию подходных путей к наземному мосту. Он сделан и будет реализован в этом году. Наземный мост РЖД включила в свою программу», — прокомментировали в мэрии. В этом году со стороны ул. 8 Марта власти обустроят наземный переход через железную дорогу. Часть перехода, участок тротуара через железнодорожные пути, обустроит РЖД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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