Жители ЯНАО почти 10 лет ждут появления важного моста

Строительство пешеходного моста анонсировали еще в 2012 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Ноябрьска (ЯНАО) в 2012 году выделили более восьми миллионов рублей на разработку проекта пешеходного моста через путепровод на станции Ноябрьск-2, но проект так и не реализовали. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

«10 лет прошло. А мы так его ждали [мост], но видимо не дождемся, очень жаль», — написал пользователь Денис Шевченко, опубликовав скрины новости 2012 года, в которой говорится, что на проектно-сметную документацию пешеходного моста выделили 8,5 млн рублей.

В администрации города агентству сообщили, что итоги строительства моста зависят от решения РЖД. «Это полномочия РЖД. Средства выделены на проектно-сметную документацию подходных путей к наземному мосту. Он сделан и будет реализован в этом году. Наземный мост РЖД включила в свою программу», — прокомментировали в мэрии.

В этом году со стороны ул. 8 Марта власти обустроят наземный переход через железную дорогу. Часть перехода, участок тротуара через железнодорожные пути, обустроит РЖД.