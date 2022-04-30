30 апреля 2022
29 апреля 2022

На тюменских федеральных трассах усилен контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс, перекрытие движения, трасса челябинск курган
На федеральных автодорогах Тюменской области будет усилен контроль ГИБДД Фото:

На федеральных трассах Тюменской области будет усилен контроль ГИБДД в праздничные дни. Об этом сообщает департамент по общественным связям Тюменской области.

«Ожидается увеличение трафика на трассах в связи с началом летнего периода, отъездом северян на праздники в другие регионы, а также началом периода отпусков. Сотрудники ГИБДД будут нести службу с ручными скоростемерами, проводить профилактическую работу с водителями, напоминая о необходимости выбора безопасной скорости», — говорится в сообщении.

Там отметили, что у автоинспекторов вызывает тревога за участки конструкций и ремонта дороги. По данным сотрудников ГИБДД, там часто происходят ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что на тюменских дорогах начнутся проверки водителей на трезвость. Они нацелены на выявление под воздействием алкоголя и наркотиков.

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На федеральных трассах Тюменской области будет усилен контроль ГИБДД в праздничные дни. Об этом сообщает департамент по общественным связям Тюменской области. «Ожидается увеличение трафика на трассах в связи с началом летнего периода, отъездом северян на праздники в другие регионы, а также началом периода отпусков. Сотрудники ГИБДД будут нести службу с ручными скоростемерами, проводить профилактическую работу с водителями, напоминая о необходимости выбора безопасной скорости», — говорится в сообщении. Там отметили, что у автоинспекторов вызывает тревога за участки конструкций и ремонта дороги. По данным сотрудников ГИБДД, там часто происходят ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что на тюменских дорогах начнутся проверки водителей на трезвость. Они нацелены на выявление под воздействием алкоголя и наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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