На тюменских федеральных трассах усилен контроль

На федеральных трассах Тюменской области будет усилен контроль ГИБДД в праздничные дни. Об этом сообщает департамент по общественным связям Тюменской области.
«Ожидается увеличение трафика на трассах в связи с началом летнего периода, отъездом северян на праздники в другие регионы, а также началом периода отпусков. Сотрудники ГИБДД будут нести службу с ручными скоростемерами, проводить профилактическую работу с водителями, напоминая о необходимости выбора безопасной скорости», — говорится в сообщении.
Там отметили, что у автоинспекторов вызывает тревога за участки конструкций и ремонта дороги. По данным сотрудников ГИБДД, там часто происходят ДТП.
Ранее URA.RU сообщало, что на тюменских дорогах начнутся проверки водителей на трезвость. Они нацелены на выявление под воздействием алкоголя и наркотиков.
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На федеральных трассах Тюменской области будет усилен контроль ГИБДД в праздничные дни. Об этом сообщает департамент по общественным связям Тюменской области. «Ожидается увеличение трафика на трассах в связи с началом летнего периода, отъездом северян на праздники в другие регионы, а также началом периода отпусков. Сотрудники ГИБДД будут нести службу с ручными скоростемерами, проводить профилактическую работу с водителями, напоминая о необходимости выбора безопасной скорости», — говорится в сообщении. Там отметили, что у автоинспекторов вызывает тревога за участки конструкций и ремонта дороги. По данным сотрудников ГИБДД, там часто происходят ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что на тюменских дорогах начнутся проверки водителей на трезвость. Они нацелены на выявление под воздействием алкоголя и наркотиков.