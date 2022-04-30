На тюменских федеральных трассах усилен контроль

На федеральных автодорогах Тюменской области будет усилен контроль ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральных трассах Тюменской области будет усилен контроль ГИБДД в праздничные дни. Об этом сообщает департамент по общественным связям Тюменской области.

«Ожидается увеличение трафика на трассах в связи с началом летнего периода, отъездом северян на праздники в другие регионы, а также началом периода отпусков. Сотрудники ГИБДД будут нести службу с ручными скоростемерами, проводить профилактическую работу с водителями, напоминая о необходимости выбора безопасной скорости», — говорится в сообщении.

Там отметили, что у автоинспекторов вызывает тревога за участки конструкций и ремонта дороги. По данным сотрудников ГИБДД, там часто происходят ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что на тюменских дорогах начнутся проверки водителей на трезвость. Они нацелены на выявление под воздействием алкоголя и наркотиков.