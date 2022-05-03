Курганец не давал детям видеться с матерью

Житель Кетовского района не давал экс-супруге видеться с сыновьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кетовского района не позволял бывшей супруге видеться с сыновьями при наличии определения суда о порядке общения с детьми. В ситуацию вмешались судебные приставы.

«После развода супругов мальчики временно (пока идет судебный процесс по определению места жительства детей) остались проживать с отцом. Из-за того, что бывший супруг стал препятствовать встречам матери с родными сыновьями, суд определил следующий порядок общения: мать может видеть детей не менее трех раз в неделю», — сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав уведомил экс-супруга гражданки о необходимости немедленного исполнения требований, указанных в исполнительном документе. Неисполнение решения суда грозит штрафом по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). После предупреждения мужчина не стал препятствовать общению матери с детьми. Встречи проходят в соответствии с установленным графиком, уточнили в ведомстве.