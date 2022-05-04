На Украине погиб выпускник Тюменского духовного училища

Илья Соломачев героически погиб 25 апреля в Харьковской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины героически погиб выпускник Тюменского духовного училища Илья Соломачев. Об этом URA.RU сообщили в администрации города Абаза (Хакасия), откуда был родом погибший.

«Илья Соломачев погиб во время спецоперации. Его тело для захоронения будет доставлено в Абазу со дня на день. Возможно, сегодня вечером. По нашим данным, сейчас борт с грузом 200 находится в Омске. Мы готовимся к организации и проведению траурной церемонии», — пояснили URA.RU в администрации Абазы.

По данным местных СМИ, Соломачев погиб 25 апреля в Харьковской области. «Ополченец-доброволец Илья Соломачев, воевавший в составе казачьего подразделения „Дон“, погиб 25 апреля во время военной специальной операции по защите Донбасса под городом Изюм Харьковской области. При боевом столкновении Илья обнаружил наблюдательный пункт ВСУ, который по его указанию был уничтожен огнем зенитной установки. Но в ответ полетели мины, одна из которых стала роковой. Лишившись командно-наблюдательного пункта, противник был дезорганизован и отброшен от окрестного села. Вражеский минометчик был взят в плен с натовским оружием», — сообщает ИА «Хакасия».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР. Между РФ и республиками был заключен ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.

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