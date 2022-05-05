Курганские пожарные спасли поселок от огня

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Чистопрудном. Курган
Крупный природный пожар под Курганом не угрожает населенным пунктам Фото:

Пожарные спасли от огня поселок Чистопрудный и ближайшие дачные кооперативы рядом с Курганом. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Огонь от населенного пункта уведен. Произведен встречный пал, проливка и дополнительная опашка. Угроз поселку Чистопрудное и расположенным поблизости дачным кооперативам „Икчанка“, „Рябинушка“ нет», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Чистопрудный готовятся к эвакуации. Люди собрали необходимые вещи и забрали домашних животных. В региональном МЧС подчеркивали, эвакуации нет. Но на случай ухудшения обстановки был подготовлен транспорт и проведены необходимые мероприятия.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

Пожарные спасли от огня поселок Чистопрудный и ближайшие дачные кооперативы рядом с Курганом. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Огонь от населенного пункта уведен. Произведен встречный пал, проливка и дополнительная опашка. Угроз поселку Чистопрудное и расположенным поблизости дачным кооперативам „Икчанка“, „Рябинушка“ нет», — добавили в чрезвычайном ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Чистопрудный готовятся к эвакуации. Люди собрали необходимые вещи и забрали домашних животных. В региональном МЧС подчеркивали, эвакуации нет. Но на случай ухудшения обстановки был подготовлен транспорт и проведены необходимые мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...