Курганские пожарные спасли поселок от огня

Крупный природный пожар под Курганом не угрожает населенным пунктам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные спасли от огня поселок Чистопрудный и ближайшие дачные кооперативы рядом с Курганом. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Огонь от населенного пункта уведен. Произведен встречный пал, проливка и дополнительная опашка. Угроз поселку Чистопрудное и расположенным поблизости дачным кооперативам „Икчанка“, „Рябинушка“ нет», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Чистопрудный готовятся к эвакуации. Люди собрали необходимые вещи и забрали домашних животных. В региональном МЧС подчеркивали, эвакуации нет. Но на случай ухудшения обстановки был подготовлен транспорт и проведены необходимые мероприятия.