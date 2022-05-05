Бойцы Росгвардии вернулись в Тюмень из ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В социальных сетях появились трогательные фотографии встречи тюменцев, вернувшихся из ДНР. В комментариях россияне отмечают, что гордятся бойцами и поздравляют их с возвращением на родину.

На кадрах тюменские росгвардейцы горячо обнимаются со своими родными и близкими. А также принимают поздравления от командующего войсками Росгвардии в регионе.

Пользователи соцсетей поблагодарили бойцов за защиту. «Слава Богу! Спасибо вам, братья, за защиту! Пусть Господь благословит вас!» — прокомментировала Евгения Рязанова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте. «Ребята! Молодцы! Так рада за вас! Низкий поклон, вам, и вашим семьям!» — написала Елена Панова. «Ребята, спасибо, что вернулись живыми!» — добавила Ленуся Крушинская.

Ранее URA.RU писало, что сводный отряд Росгвардии вернулся в Тюмень пятого мая из района спецоперации РФ из ДНР и ЛНР. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отметив, что среди личного состава отряда потерь не было.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.