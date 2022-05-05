05 мая 2022

Тюменский военный попал в плен на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Уполномоченный по правам человека по Тюменской области подтвердил информацию (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офицер из Тюмени попал в плен во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по правам человека по Тюменской области Сергей Миневцев.

«Об этом нам стало известно неделю назад. Мы связались с родственниками и женой. Его ситуацией занимается группа уполномоченного по правам человека России и Министерства обороны», — рассказал Миневцев изданию 72.ru.

Там отметили, что ведутся переговоры по возвращению военнослужащего. Информации, где и в каких условиях содержится пленный тюменский офицер, нет. Помимо этого, Миневцев уточнил, что вопросами, связанными с российскими пленными на Украине, занимаются уполномоченные по правам человека и Министерство обороны РФ, а также их представители из регионов.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида. Кроме того, ранее URA.RU сообщало, что России удалось обменять четырех тяжелораненых солдат у Украины.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

Офицер из Тюмени попал в плен во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по правам человека по Тюменской области Сергей Миневцев. «Об этом нам стало известно неделю назад. Мы связались с родственниками и женой. Его ситуацией занимается группа уполномоченного по правам человека России и Министерства обороны», — рассказал Миневцев изданию 72.ru. Там отметили, что ведутся переговоры по возвращению военнослужащего. Информации, где и в каких условиях содержится пленный тюменский офицер, нет. Помимо этого, Миневцев уточнил, что вопросами, связанными с российскими пленными на Украине, занимаются уполномоченные по правам человека и Министерство обороны РФ, а также их представители из регионов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида. Кроме того, ранее URA.RU сообщало, что России удалось обменять четырех тяжелораненых солдат у Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...