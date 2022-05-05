Тюменский военный попал в плен на Украине

06 мая 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Уполномоченный по правам человека по Тюменской области подтвердил информацию (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицер из Тюмени попал в плен во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по правам человека по Тюменской области Сергей Миневцев. «Об этом нам стало известно неделю назад. Мы связались с родственниками и женой. Его ситуацией занимается группа уполномоченного по правам человека России и Министерства обороны», — рассказал Миневцев изданию 72.ru. Там отметили, что ведутся переговоры по возвращению военнослужащего. Информации, где и в каких условиях содержится пленный тюменский офицер, нет. Помимо этого, Миневцев уточнил, что вопросами, связанными с российскими пленными на Украине, занимаются уполномоченные по правам человека и Министерство обороны РФ, а также их представители из регионов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида. Кроме того, ранее URA.RU сообщало, что России удалось обменять четырех тяжелораненых солдат у Украины. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Офицер из Тюмени попал в плен во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по правам человека по Тюменской области Сергей Миневцев. «Об этом нам стало известно неделю назад. Мы связались с родственниками и женой. Его ситуацией занимается группа уполномоченного по правам человека России и Министерства обороны», — рассказал Миневцев изданию 72.ru. Там отметили, что ведутся переговоры по возвращению военнослужащего. Информации, где и в каких условиях содержится пленный тюменский офицер, нет. Помимо этого, Миневцев уточнил, что вопросами, связанными с российскими пленными на Украине, занимаются уполномоченные по правам человека и Министерство обороны РФ, а также их представители из регионов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида. Кроме того, ранее URA.RU сообщало, что России удалось обменять четырех тяжелораненых солдат у Украины.