В Курганской области эвакуировали жителей еще одного поселка

В Курганской области из-за пожаров эвакуировали еще 44 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области эвакуировали жителей поселка Большое Банниково Каргапольского муниципального округа. Их разместили в колледже села Чаши. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В превентивных целях в настоящее время также проведена эвакуация 44 граждан из населенного пункта Большое Банниково Каргапольского муниципального округа в пункт временного размещения, который находится в колледже села Чаши», — рассказали в ведомстве. Также уже спланирована эвакуация граждан из населенного пункта Вохменка Юргамышского муниципального округа в школу села Чимеево. По данным МЧС региона, общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защите населенных пунктов, составляет около 1400 человек и 200 единиц техники.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за пожаров эвакуировали около 150 жителей населенных пунктов Костоусово и Чистопрудный Кетовского муниципального округа. Большая часть эвакуированных граждан разместилась у своих родственников. В Курганской области с 10 мая из-за штормового предупреждения вновь введен режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях. Губернатор Вадим Шумков, отчитываясь о тушении пожаров перед президентом России Владимиром Путиным отметил, что тушение пожаров осложняет отсутствие дождей и штормовой ветер.