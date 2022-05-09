09 мая 2022
08 мая 2022

В Курганской области эвакуировали жителей еще одного поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, дым, задымление, смог
В Курганской области из-за пожаров эвакуировали еще 44 человека Фото:
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В Курганской области эвакуировали жителей поселка Большое Банниково Каргапольского муниципального округа. Их разместили в колледже села Чаши. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В превентивных целях в настоящее время также проведена эвакуация 44 граждан из населенного пункта Большое Банниково Каргапольского муниципального округа в пункт временного размещения, который находится в колледже села Чаши», — рассказали в ведомстве. Также уже спланирована эвакуация граждан из населенного пункта Вохменка Юргамышского муниципального округа в школу села Чимеево. По данным МЧС региона, общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защите населенных пунктов, составляет около 1400 человек и 200 единиц техники.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за пожаров эвакуировали около 150 жителей населенных пунктов Костоусово и Чистопрудный Кетовского муниципального округа. Большая часть эвакуированных граждан разместилась у своих родственников. В Курганской области с 10 мая из-за штормового предупреждения вновь введен режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях. Губернатор Вадим Шумков, отчитываясь о тушении пожаров перед президентом России Владимиром Путиным отметил, что тушение пожаров осложняет отсутствие дождей и штормовой ветер.

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В Курганской области эвакуировали жителей поселка Большое Банниково Каргапольского муниципального округа. Их разместили в колледже села Чаши. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. «В превентивных целях в настоящее время также проведена эвакуация 44 граждан из населенного пункта Большое Банниково Каргапольского муниципального округа в пункт временного размещения, который находится в колледже села Чаши», — рассказали в ведомстве. Также уже спланирована эвакуация граждан из населенного пункта Вохменка Юргамышского муниципального округа в школу села Чимеево. По данным МЧС региона, общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защите населенных пунктов, составляет около 1400 человек и 200 единиц техники. Ранее URA.RU писало о том, что из-за пожаров эвакуировали около 150 жителей населенных пунктов Костоусово и Чистопрудный Кетовского муниципального округа. Большая часть эвакуированных граждан разместилась у своих родственников. В Курганской области с 10 мая из-за штормового предупреждения вновь введен режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях. Губернатор Вадим Шумков, отчитываясь о тушении пожаров перед президентом России Владимиром Путиным отметил, что тушение пожаров осложняет отсутствие дождей и штормовой ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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