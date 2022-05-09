В Курганской области сильный ветер обрывает линии электропередач

В поселке Юргамыш Курганской области штормовой ветер оборвал линии электропередач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области штормовой ветер сносит деревья и обрывает линии электропередач. Из-за этого в поселке Юргамыш вспыхнул пожар.

«На Урале вновь орудует сильный ветер — деревья падают на линии электропередач и машины. Сегодня рекордсмен по стихийному бедствию — Курганская область, там дует ветер до 27 м/с. В остальных областях скорость доходит до 20 м/с. Пожарам это только на руку — ветер разносит пламя дальше», — говорится в telegram-канале «Урал Мэш». В Курганской области штормовой ветер уже в третий раз за последние две недели. Стихия разносит огонь с территорий уже локализованных лесных пожаров, а также приводит к новым возгораниям.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области 10 мая из-за пожаров эвакуировано около 200 человек. Из населенных пунктов Чистопрудное и Костоусово Кетовского муниципального округа вывезли 150 человек. Из поселка Большое Банниково Каргапольского муниципального округа эвакуировано 44 жителя. В Курганской области из-за штормового предупреждения вновь введен режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях.