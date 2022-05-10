10 мая 2022

Инвалид из Тюменской области отсудила у депутата сотни тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , бабушка, автобусная остановка, пазик, автобус, пожилая женщина, пассажиры
Женщина получила перелом, когда автобус затормозил у остановки (архивное фото) Фото:

Инвалид из Ялуторовска во второй раз выиграла суд против автопредприятия спикера Ялуторовской районной думы Сергея Григорьева, получив 300 тысяч рублей компенсации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 72-летняя женщина упала по вине водителя автобуса и получила перелом.

«В сентябре 2020 года 72-летняя жительница Ялуторовска (инвалид III группы) упала в автобусе, когда водитель затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила перелом бедра. В декабре 2021 года женщина выиграла суд и взыскала с автопредприятия 120 тысяч рублей. Однако сумма ее не удовлетворила», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Решение женщина обжаловала. Накануне суд поддержал ее апелляцию, постановив взыскать с транспортного предприятия АО «Автотранс» уже 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Генеральным директором АО «Автотранс» является Сергей Григорьев. Он же занимает должность председателя думы Ялуторовского района. Получить комментарий спикера не удалось — в приемной компании на звонки URA.RU не ответили.

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Инвалид из Ялуторовска во второй раз выиграла суд против автопредприятия спикера Ялуторовской районной думы Сергея Григорьева, получив 300 тысяч рублей компенсации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 72-летняя женщина упала по вине водителя автобуса и получила перелом. «В сентябре 2020 года 72-летняя жительница Ялуторовска (инвалид III группы) упала в автобусе, когда водитель затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила перелом бедра. В декабре 2021 года женщина выиграла суд и взыскала с автопредприятия 120 тысяч рублей. Однако сумма ее не удовлетворила», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Решение женщина обжаловала. Накануне суд поддержал ее апелляцию, постановив взыскать с транспортного предприятия АО «Автотранс» уже 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Генеральным директором АО «Автотранс» является Сергей Григорьев. Он же занимает должность председателя думы Ялуторовского района. Получить комментарий спикера не удалось — в приемной компании на звонки URA.RU не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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