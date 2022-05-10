Инвалид из Тюменской области отсудила у депутата сотни тысяч

Инвалид из Ялуторовска во второй раз выиграла суд против автопредприятия спикера Ялуторовской районной думы Сергея Григорьева, получив 300 тысяч рублей компенсации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 72-летняя женщина упала по вине водителя автобуса и получила перелом.
«В сентябре 2020 года 72-летняя жительница Ялуторовска (инвалид III группы) упала в автобусе, когда водитель затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила перелом бедра. В декабре 2021 года женщина выиграла суд и взыскала с автопредприятия 120 тысяч рублей. Однако сумма ее не удовлетворила», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Решение женщина обжаловала. Накануне суд поддержал ее апелляцию, постановив взыскать с транспортного предприятия АО «Автотранс» уже 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Генеральным директором АО «Автотранс» является Сергей Григорьев. Он же занимает должность председателя думы Ялуторовского района. Получить комментарий спикера не удалось — в приемной компании на звонки URA.RU не ответили.
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Инвалид из Ялуторовска во второй раз выиграла суд против автопредприятия спикера Ялуторовской районной думы Сергея Григорьева, получив 300 тысяч рублей компенсации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 72-летняя женщина упала по вине водителя автобуса и получила перелом. «В сентябре 2020 года 72-летняя жительница Ялуторовска (инвалид III группы) упала в автобусе, когда водитель затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила перелом бедра. В декабре 2021 года женщина выиграла суд и взыскала с автопредприятия 120 тысяч рублей. Однако сумма ее не удовлетворила», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Решение женщина обжаловала. Накануне суд поддержал ее апелляцию, постановив взыскать с транспортного предприятия АО «Автотранс» уже 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Генеральным директором АО «Автотранс» является Сергей Григорьев. Он же занимает должность председателя думы Ялуторовского района. Получить комментарий спикера не удалось — в приемной компании на звонки URA.RU не ответили.