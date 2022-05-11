11 мая 2022

Тюменских кандидатов в депутаты обяжут декларировать криптовалюту

© Служба новостей «URA.RU»
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Будущим депутатам предстоит объяснить наличие биткойнов на счетах Фото:

Тюменских кандидатов в депутаты всех уровней обяжут раскрывать информацию о сделках по покупке криптовалюты. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. Новые правила также коснутся супругов и детей будущих народных избранников.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений в Избирательный кодекс Тюменской области в части необходимости представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», — говорится в документе. Законопроект в парламент внесен тюменским облизбиркомом.

В пояснительной записке указано, что изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Ожидается, что документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комитета по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы.

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Тюменских кандидатов в депутаты всех уровней обяжут раскрывать информацию о сделках по покупке криптовалюты. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. Новые правила также коснутся супругов и детей будущих народных избранников. «Законопроектом предусматривается внесение изменений в Избирательный кодекс Тюменской области в части необходимости представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», — говорится в документе. Законопроект в парламент внесен тюменским облизбиркомом. В пояснительной записке указано, что изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Ожидается, что документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комитета по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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