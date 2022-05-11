Курганскому депутату не удалось выселить семьи с детьми на улицу

Суд отказал депутату Шадринска в выселении семьи из общежития колледжа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд отказал директору колледжа, депутату гордумы Шадринска (Курганская область) Михаилу Харлову в иске о выселении семьи из общежития Шадринского политехнического колледжа. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Александр Андрюков.

«Шадринский суд отказал в иске о выселении семьи из общежития политехнического колледжа. Ранее депутат гордумы, директор колледжа Михаил Харлов направлял уведомления о выселении из общежития нескольких семей. Позже он по каким-то причинам отказался от притязаний к семьям бывших сотрудников колледжа, и подал иск о выселении одной семьи. Жилье получила бывший сотрудник полиции, у которой проживал сын с женой и тремя детьми. Многодетная семья получила земельный участок и на период строительства своего дома заключила мировое соглашение о проживании в комнате (до конца года). В отношении получателя комнаты, мы настаивали, что нарушений с ее стороны нет и оснований для выселения нет. Суд принял решение в пользу жильцов», — рассказал Александр Андрюков.

В декабре 2021 года семь семей, проживающих в общежитии Шадринского политехнического колледжа, получили уведомление о выселении. Освободить помещение директор колледжа, депутат гордумы Шадринска Михаил Харлов просил людей за два дня. В департаменте образования и науки URA.RU уточнили, что колледж выявил трех граждан, утративших право на проживание в общежитии. Жильцы направили коллективное обращение в прокуратуру, в городскую общественную палату, а также шадринским общественникам, записали видео. Они рассказали, что в пятиэтажном здании общежития 4-й и 5-й этажи пустуют из-за плохого состояния, но отапливаются за счет бюджета. Общественники отметили, что ранее Харлов уже предпринимал попытку выселить семьи из общежития.

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