Суд отправил под арест директора тюменской базы, где погибли дети

Директор ООО «Дельвер» Михаил Фатеев отправлен под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный суд Тюмени отправил под домашний арест директора базы отдыха ООО «Дельвер» («Пруд Лесной») Михаила Фатеева. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в 2021 году на вышеуказанной базе отдыха утонули два подростка.

«Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора базы отдыха „Дельвер“ Михаила Фатеева. На базе отдыха „Пруд Лесной“ 16 июня 2021 года во время купания утонул 15-летний мальчик. Спустя две недели здесь же утонула 17-летняя девушка», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Фатеев обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух человек (ч.3 ст. 238 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.