В Тюмени из-за детских смертей задержан директор популярной базы

Подростки утонули на одном и том же водоеме, меньше, чем за месяц (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор базы отдыха «Пруд Лесной» задержан в Тюмени и ожидает избрания ему меры пресечения. Поводом стали несчастные случаи, в результате которых в прошлом году на базе утонули подростки.

«После гибели двух несовершеннолетних на „Пруду Лесном“ задержан директор базы отдыха ООО „Дельвер“ Михаил Фатеев. 12 мая Центральный районный суд изберет ему меру пресечения», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на адвоката семей потерпевших Максима Еремеева.

Фатеев проходит обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее URA.RU писало, что 16 июня 2021 года на базе отдыха утонул 16-летний подросток. Спустя чуть более, чем две недели, трагедия повторилась: жертвой стала 17-летняя девушка.

Получить комментарий о задержании Фатеева в СУ СК РФ по Тюменской области не удалось. В пресс-службе на звонки URA.RU не ответили.