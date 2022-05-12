Коммунисты ЯНАО помогли антиваксеру выиграть суд

Джамидин Дженетов сумел выиграть апелляционный суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудник госучреждения «Ямалспас» Джамидин Дженетов выиграл в суде апелляционной инстанции иск по делу об его отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Как сообщила в социальной сети «ВКонтакте» глава отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина, помощь однопартийцу оказала юрист партии Наталья Патрикеева.

«Коммунист Дженетов Д М. и юрист КПРФ-ЯНАО Наталья Патрикеева вновь выиграли суд в апелляционной инстанции. Напомню, Джамидин Магомедович обжаловал приказ работодателя об отстранении от работы в связи с отсутствием вакцинации и сведений о медицинском отводе. Работодатель обжаловал решение первой инстанции, но проиграл суд», — говорится в сообщении.

Агентство обратилось за комментарием в «Ямалспас». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что Джамидин Дженетов оспорил в городском суде Салехарда решение работодателя об отстранении из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Помимо этого у врача-методиста не было медотвода.