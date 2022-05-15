В курганском МЧС рассказали, где еще горят леса

В двух муниципальных округах Курганской области ликвидируют природные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области природные пожары ликвидируют в двух муниципальных округах. Информация о том, где горят леса, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

«Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию четырех природных пожаров, действующих в Кетовском и Юргамышском муниципальных округах. Данные пожары локализованы. Благодаря слаженным действиям наземной группировки и авиации МЧС России лесопожарную обстановку в Курганской области удалось стабилизировать», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Самолеты-амфибии Бе-200ЧС и вертолет МИ-8 МЧС сбросили на очаги возгорания 4,5 тысячи тонн воды.

Ранее URA.RU писало, по данным курганского МЧС, в регионе за сутки вдвое сократили число пожаров. При этом в области сохраняется высокая пожарная опасность. Из-за крупных лесных пожаров в регионе действует режим ЧС.