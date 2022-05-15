15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В курганском МЧС рассказали, где еще горят леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, пожар, задымление, лесной пожар, смог, огонь
В двух муниципальных округах Курганской области ликвидируют природные пожары Фото:

В Курганской области природные пожары ликвидируют в двух муниципальных округах. Информация о том, где горят леса, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

«Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию четырех природных пожаров, действующих в Кетовском и Юргамышском муниципальных округах. Данные пожары локализованы. Благодаря слаженным действиям наземной группировки и авиации МЧС России лесопожарную обстановку в Курганской области удалось стабилизировать», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Самолеты-амфибии Бе-200ЧС и вертолет МИ-8 МЧС сбросили на очаги возгорания 4,5 тысячи тонн воды.

Ранее URA.RU писало, по данным курганского МЧС, в регионе за сутки вдвое сократили число пожаров. При этом в области сохраняется высокая пожарная опасность. Из-за крупных лесных пожаров в регионе действует режим ЧС.

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В Курганской области природные пожары ликвидируют в двух муниципальных округах. Информация о том, где горят леса, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства. «Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию четырех природных пожаров, действующих в Кетовском и Юргамышском муниципальных округах. Данные пожары локализованы. Благодаря слаженным действиям наземной группировки и авиации МЧС России лесопожарную обстановку в Курганской области удалось стабилизировать», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Самолеты-амфибии Бе-200ЧС и вертолет МИ-8 МЧС сбросили на очаги возгорания 4,5 тысячи тонн воды. Ранее URA.RU писало, по данным курганского МЧС, в регионе за сутки вдвое сократили число пожаров. При этом в области сохраняется высокая пожарная опасность. Из-за крупных лесных пожаров в регионе действует режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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