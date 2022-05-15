15 мая 2022
14 мая 2022

За сожжение паспорта РФ тюменке грозит тюрьма

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробный экзамен ЕГЭ в школе №7. Курган, егэ, экзамен, паспорт
Уничтожение документа стало поводом к возбуждению уголовного дела (архивной фото) Фото:

До года лишения свободы грозит жительнице Тюменской области, которая от обиды сожгла паспорт своей матери. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«Полицейские задержали жительницу Ялуторовска 1985 года рождения. Она проживает с матерью, между родственницами систематически происходят ссоры по причине того, что дочь злоупотребляет алкоголем. В один из подобных конфликтов молодая женщина взяла паспорт матери и сожгла документ», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной полиции.

За уничтожение паспорта ялуторовчанке грозит до года лишения свободы. На женщину завели уголовное дело по статье «Повреждение документов».

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До года лишения свободы грозит жительнице Тюменской области, которая от обиды сожгла паспорт своей матери. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Полицейские задержали жительницу Ялуторовска 1985 года рождения. Она проживает с матерью, между родственницами систематически происходят ссоры по причине того, что дочь злоупотребляет алкоголем. В один из подобных конфликтов молодая женщина взяла паспорт матери и сожгла документ», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной полиции. За уничтожение паспорта ялуторовчанке грозит до года лишения свободы. На женщину завели уголовное дело по статье «Повреждение документов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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