За сожжение паспорта РФ тюменке грозит тюрьма

16 мая 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Уничтожение документа стало поводом к возбуждению уголовного дела (архивной фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До года лишения свободы грозит жительнице Тюменской области, которая от обиды сожгла паспорт своей матери. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Полицейские задержали жительницу Ялуторовска 1985 года рождения. Она проживает с матерью, между родственницами систематически происходят ссоры по причине того, что дочь злоупотребляет алкоголем. В один из подобных конфликтов молодая женщина взяла паспорт матери и сожгла документ», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной полиции. За уничтожение паспорта ялуторовчанке грозит до года лишения свободы. На женщину завели уголовное дело по статье «Повреждение документов». Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

До года лишения свободы грозит жительнице Тюменской области, которая от обиды сожгла паспорт своей матери. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Полицейские задержали жительницу Ялуторовска 1985 года рождения. Она проживает с матерью, между родственницами систематически происходят ссоры по причине того, что дочь злоупотребляет алкоголем. В один из подобных конфликтов молодая женщина взяла паспорт матери и сожгла документ», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной полиции. За уничтожение паспорта ялуторовчанке грозит до года лишения свободы. На женщину завели уголовное дело по статье «Повреждение документов».