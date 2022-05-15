За сожжение паспорта РФ тюменке грозит тюрьма

Уничтожение документа стало поводом к возбуждению уголовного дела (архивной фото)
До года лишения свободы грозит жительнице Тюменской области, которая от обиды сожгла паспорт своей матери. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.
«Полицейские задержали жительницу Ялуторовска 1985 года рождения. Она проживает с матерью, между родственницами систематически происходят ссоры по причине того, что дочь злоупотребляет алкоголем. В один из подобных конфликтов молодая женщина взяла паспорт матери и сожгла документ», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной полиции.
За уничтожение паспорта ялуторовчанке грозит до года лишения свободы. На женщину завели уголовное дело по статье «Повреждение документов».
Подписывайтесь на телеграм-канал