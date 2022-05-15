Женщина сожгла баню соседей после очередного конфликта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница деревни Соколовка (Тобольский район) решила сжечь баню своих соседей после очередного конфликта с ними. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Сейчас подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции.

«Между соседями нередко возникали конфликты на бытовой почве. После одного из таких разговоров, 46-летняя женщина в ночное время подожгла соседскую баню», — уточнили версию событий в пресс-службе. По предварительной оценке, нанесенный ущерб составил более 80 тысяч рублей. Строение, принадлежавшее пенсионерам, не подлежит восстановлению.

Сейчас следственным отделом МО МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело. Подозреваемая уже признала свою вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области