На Тюменскую область надвигается шторм

18 мая 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ожидается ухудшение погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Сильный ветер с порывами более 19 м/с ожидается в Тюменской области 19 мая. Об этом жителей региона через смс-рассылку предупредили в МЧС. Спасатели призвали тюменцев воздержаться от разведения открытого огня из-за высокого риска возникновения пожаров. «19 мая в Тюменской области ожидается сильный ветер с порывами более 19 м/с. Будьте внимательны! Не разводите открытый огонь», — указано в смс-сообщениях от МЧС России по Тюменской области, которые приходят на мобильные телефоны жителей региона. По данным Росгидрометцентра, 19 мая на территории Тюменской области будем пасмурно. Местами пройдут дожди. «Днем 19 мая температура воздуха в Тюменской области составит +16 градусов. Облачно, небольшой дождь», — сообщает Росгидрометцентр. С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.

Сильный ветер с порывами более 19 м/с ожидается в Тюменской области 19 мая. Об этом жителей региона через смс-рассылку предупредили в МЧС. Спасатели призвали тюменцев воздержаться от разведения открытого огня из-за высокого риска возникновения пожаров. «19 мая в Тюменской области ожидается сильный ветер с порывами более 19 м/с. Будьте внимательны! Не разводите открытый огонь», — указано в смс-сообщениях от МЧС России по Тюменской области, которые приходят на мобильные телефоны жителей региона. По данным Росгидрометцентра, 19 мая на территории Тюменской области будем пасмурно. Местами пройдут дожди. «Днем 19 мая температура воздуха в Тюменской области составит +16 градусов. Облачно, небольшой дождь», — сообщает Росгидрометцентр. С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.