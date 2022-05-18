Курганец попал на популярное шоу для пенсионеров на НТВ

Житель Курганской области споет в эфире телеканала НТВ Фото: Олег Черных © URA.RU

Житель Катайска (Курганская область) Виктор Курочкин попал на популярное шоу «Ты супер! 60+» на телеканале НТВ. Выпуск с его участием выйдет в эфир 22 мая. Об этом URA.RU рассказал Курочкин.

«По учреждениям культуры и соцзащиты было разослано положение о конкурсе. Указано, что это социальный проект для талантливых людей старше 60 лет, которые остались без поддержки родных и близких. Директор дома культуры попросила меня попробовать поучаствовать, хотя я отказывался. Отправили три видео с песнями и визитной карточкой. Потом с НТВ позвонили и сказали, что прошел во второй тур. После общались с продюсерами по Skype. Через две недели меня пригласили на съемки», — поделился с корреспондентом URA.RU Курочкин.

Месяц шла подготовка к съемкам, с участниками шоу занимались преподаватели. Потом были съемки на «Мосфильме». «Каждому давали песню. Выбирать композицию было нельзя. Я исполнял „Танец на барабане“. Хотя ее никогда не пел, только слышал в молодости. Но ничего, выучил и выступил», — рассказал пенсионер.

В карточке участника на сайте телеканала указано, что Курочкин начал петь в шесть лет. Профессионального музыкального образования у него нет. Официально женат не был, детей и внуков нет. «С 2008 является участником и солистом народного коллектива хора русской песни „Калинушка“, с 2012 — участник и солист народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля „Беседа“ Петропавловского сельского дома культуры Катайского района», — указано на сайте.

URA.RU писало, что жительница Кургана Юлия Середина-Сабатина участвует во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», который транслируют на телеканале «Звезда». Ранее в шоу телеканала НТВ «Страна талантов» выступил заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень».