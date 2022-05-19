Пострадавшим жителям ЯНАО начнут платить за ЧС

Деньги будут выплачивать из фонда правительства РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пострадавшие от катастроф жители ЯНАО природного или техногенного характера федерального или межрегионального уровня будут получать выплату из фонда правительства РФ. Ранее такая льгота была недоступна для ямальцев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Если на территории Ямала произойдет чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера федерального или межрегионального уровня, то ямальцы смогут получить денежную выплату. Ранее единовременные выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации не выплачивались», — передает пресс-служба властей региона слова заместитель начальника управления департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Дмитрия Ардатова.

Сумма выплаты варьируется от 10 тысяч рублей на человека, если ямалец на территории региона просто попал в чрезвычайную ситуацию, и увеличивается до миллиона, если человек погиб. За тяжелый вред здоровью заплатят 400 тысяч рублей, за легкий вред — 200 тысяч рублей.

Ранее власти ЯНАО решили создать в регионе еще одну льготную группу людей. В нее включат жен ветеранов боевых действий, которые повторно не вышли замуж.