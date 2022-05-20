Дегтярев предложил Слуцкого на пост лидера ЛДПР

20 мая 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Михаил Дегтярев предложил Слуцкому возглавить партию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого на пост лидера ЛДПР. Сейчас Слуцкий является исполняющим обязанности председателя партии. «Предложил на конференции Хабаровского реготделения ЛДПР на Съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. Слуцкий временно занял пост лидера партии. На пост председателя ЛДПР также выдвинулся экс-депутат Госдумы Александр Шерин, теперь представляющий рязанское отделение партии, сообщает «Национальная служба новостей». Сам Дегтярев ранее заявил, что федеральная штаб-квартира ЛДПР должна переехать в Хабаровск. Бывший лидер партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, пишет портал «Дни.ру».

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого на пост лидера ЛДПР. Сейчас Слуцкий является исполняющим обязанности председателя партии. «Предложил на конференции Хабаровского реготделения ЛДПР на Съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. Слуцкий временно занял пост лидера партии. На пост председателя ЛДПР также выдвинулся экс-депутат Госдумы Александр Шерин, теперь представляющий рязанское отделение партии, сообщает «Национальная служба новостей». Сам Дегтярев ранее заявил, что федеральная штаб-квартира ЛДПР должна переехать в Хабаровск. Бывший лидер партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, пишет портал «Дни.ру».