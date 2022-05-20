Территорию завода «Азавсталь» в Мариуполе покинули лидер «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь (Калина) и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). ВСУ обстреляли два села в Курской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 мая.
- Волына покинул завод «Азовсталь» в Мариуполе для сдачи российским военным, сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Позднее она написала, что Калина также вышел с территории комбината, вслед за ними «Азовсталь» покинул и лидер «Азова» Прокопенко;
- На заводе укрываются не только украинские, но и американские националисты. В станах «Азовстали» может находиться американский нацист Кент Маклеллан, который занимался связями полка с иностранными нацистами, сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Он также рассказал, что у нацистов Украины, США и других стран есть закрытый чат в Telegram, где они рассказывают о службе в «Азове»;
- За время проведения спецоперации на заблокированном российскими войсками заводе «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдались 1908 нацистов. До этого там сложили оружие 1387 морпехов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что освобождение Луганской народной республики близится к завершению;
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов два села Курской области. В Минобороны РФ предупредили, что Киев готовит провокацию с применением минометов на приграничной РФ территории Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам;
- Как рассказала URA.RU жительница Северодонецка Ирина Семиряжко, украинские военные во время спецоперации РФ на Донбассе обворовывают города и выгоняют из квартир мирных жителей. По ее словам, жилье обчищается полностью, а вещи вывозятся фурами.
Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь жителям Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны ВСУ и националистов.
* Украинский нацбатальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.