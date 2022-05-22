Тюменские власти готовят льготы командированным на Донбасс

23 мая 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Волонтеры и чиновники, работающие на Донбассе, получат льготы от тюменских властей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменские волонтеры и госслужащие, которые получат ранения или погибнут во время командировок на Донбасс, получат льготы от властей. О разработке мер поддержки URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «В Тюменской области такой вопрос [предоставление соцгарантий и выплат для волонтеров и командированных госслужащих, получивших ранения или погибших на территории ЛДНР] рассматривается. По готовности информация будет размещена на официальных ресурсах», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Такой ответ агентство получило на вопрос, собираются ли власти региона предоставлять вышеназванным категориям областные меры поддержки, в дополнение к федеральным. Ранее Кабмин РФ утвердил порядок выплат. Волонтеры, госслужащие и сотрудники других учреждений, командированные в ЛДНР и раненые там, будут получать по три миллиона рублей. В случае гибели, членам их семей выплатят по пять миллионов. При этом регионы могут разработать и свои меры поддержки. В настоящее время в Тюменской области выплаты уже положены непосредственным участникам спецоперации или их семьям. Единовременно они получают миллион или три миллиона рублей (за травмы или смерть соответственно), а также ежемесячные пособия. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — прекращение геноцида жителей Донбасса, которому они подвергались последние восемь лет.

Тюменские волонтеры и госслужащие, которые получат ранения или погибнут во время командировок на Донбасс, получат льготы от властей. О разработке мер поддержки URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «В Тюменской области такой вопрос [предоставление соцгарантий и выплат для волонтеров и командированных госслужащих, получивших ранения или погибших на территории ЛДНР] рассматривается. По готовности информация будет размещена на официальных ресурсах», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Такой ответ агентство получило на вопрос, собираются ли власти региона предоставлять вышеназванным категориям областные меры поддержки, в дополнение к федеральным. Ранее Кабмин РФ утвердил порядок выплат. Волонтеры, госслужащие и сотрудники других учреждений, командированные в ЛДНР и раненые там, будут получать по три миллиона рублей. В случае гибели, членам их семей выплатят по пять миллионов. При этом регионы могут разработать и свои меры поддержки. В настоящее время в Тюменской области выплаты уже положены непосредственным участникам спецоперации или их семьям. Единовременно они получают миллион или три миллиона рублей (за травмы или смерть соответственно), а также ежемесячные пособия. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — прекращение геноцида жителей Донбасса, которому они подвергались последние восемь лет.