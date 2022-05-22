Волонтеры-медики пытаются спасти трехлетнюю девочку из ЯНАО

Помочь может любой ямалец в возрасте от 18 до 45 лет без вредных привычек и генетических заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волонтеры-медики из ЯНАО запустили межрегиональную акцию, чтобы спасти жизнь трехлетней девочки из Лабытнанги. Ребенку необходима пересадка костного мозга, сообщают волонтеры в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Девочку зовут Милена. Она родом из Лабытнанги. Уже несколько дней ей ищут донора среди вступивших в регистр. Но пока без изменений. Мы подключаемся к поискам, запускаем межрегиональную акцию», — говорится в группе «Волонтеры-медики | ЯНАО».

Помочь ребенку может любой житель региона без вредных привычек, генетических и серьезных хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно обратиться на станцию переливания крови.