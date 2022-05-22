22 мая 2022
21 мая 2022
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19 мая 2022

Волонтеры-медики пытаются спасти трехлетнюю девочку из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача крови потенциальных доноров костного мозга на типирование в медицинском лабораторном комплексе «Инвитро». Екатеринбург, кровь, диагностика, проверка, пробирка, шприц, сдача крови, медицина, анализ крови, донорство, игла, кровь из вены
Помочь может любой ямалец в возрасте от 18 до 45 лет без вредных привычек и генетических заболеваний Фото:

Волонтеры-медики из ЯНАО запустили межрегиональную акцию, чтобы спасти жизнь трехлетней девочки из Лабытнанги. Ребенку необходима пересадка костного мозга, сообщают волонтеры в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Девочку зовут Милена. Она родом из Лабытнанги. Уже несколько дней ей ищут донора среди вступивших в регистр. Но пока без изменений. Мы подключаемся к поискам, запускаем межрегиональную акцию», — говорится в группе «Волонтеры-медики | ЯНАО».

Помочь ребенку может любой житель региона без вредных привычек, генетических и серьезных хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно обратиться на станцию переливания крови.

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Волонтеры-медики из ЯНАО запустили межрегиональную акцию, чтобы спасти жизнь трехлетней девочки из Лабытнанги. Ребенку необходима пересадка костного мозга, сообщают волонтеры в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Девочку зовут Милена. Она родом из Лабытнанги. Уже несколько дней ей ищут донора среди вступивших в регистр. Но пока без изменений. Мы подключаемся к поискам, запускаем межрегиональную акцию», — говорится в группе «Волонтеры-медики | ЯНАО». Помочь ребенку может любой житель региона без вредных привычек, генетических и серьезных хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно обратиться на станцию переливания крови.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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