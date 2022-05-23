Аналитики оценили влияние санкций на экономику Тюменской области

Тюменская область вошла в десятку лучших регионов России по экономическому потенциалу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область вошла в топ-10 рейтинга экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого 2022 года. Такое исследование подготовил ФоРГО на основе данных ФНС и Росстата. Авторы делают вывод, что санкции не повлияли на экономические показатели региона.

«Москва, ХМАО и Санкт-Петербург возглавили рейтинг экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Также в первую десятку сильнейших субъектов вошла Тюменская область», — говорится в исследовании ФоРГО, которое передают «Известия».

Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что специфика сводного рейтинга экономического потенциала заключается в том, что, как правило, позиции регионов внутри смежных кварталов относительно стабильны. Это, по его словам, означает, что санкции не повлияли на экономические показатели регионов.

Как ранее указывало URA.RU, страны ЕС и США с 2000-х годов ведут санкционную политику против РФ. После начала проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные лидеры усилили всевозможные ограничения. В том числе, торговые. Они заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны. Однако тюменские промышленники придумали, как обойти санкции Запада. Так, они начнут закупать запрещенные к ввозу в Россию запчасти для европейского оборудования через Турцию, Китай или Казахстан.