В Тюменской области полицейские избили прохожего

Патрульным грозит от 3 до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники патрульно-постовой службы в Тобольске (Тюменская область) избили прохожего, за что силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии полицейских, пострадавший первым нанес удар, сам мужчина утверждает, что нападение было беспричинным.

«Троих полицейских из Тобольска обвиняют в превышении должностных полномочий. Инцидент случился прошлым летом. По материалам дела, правоохранители подошли к подозрительным мужчинам и попросили документы. Затем один из полицейских ударил прохожего, после чего к потасовке присоединились его коллеги. Сотрудникам полиции грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщает издание 72.ru.

По словам одного из полицейских, прохожих они остановили, так как подозревали, что мужчины нетрезвы и ищут наркотики. Во время общения один из мужчин якобы оскорбил сотрудника, тот его оттолкнул, а прохожий полез в драку. Сотрудники пресекли его действия. На записи с видеокамер видно, что мужчину повалили на землю, несколько раз ударили.

Версия пострадавшего иная. Мужчина утверждает, что агрессию проявил полицейский: сначала замахнулся, затем повалили на землю, а его коллеги начали наносить удары.

Под следствием находятся трое силовиков: старший смены, с которым у пострадавшего начался конфликт, и двое его подчиненных. За превышение полномочий всем им грозит до 10 лет лишения свободы, судебные разбирательства еще не окончены.