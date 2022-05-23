Курганец убил сожительницу раскаленным утюгом, пенсионера — ножом

Курганца, который совершил два убийства, приговорили к 18 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, которого обвинили в двух убийствах, приговорен к тюремному сроку на 18 лет. Осужденный в 2011 году зарезал ножом пенсионера, а через восемь лет раскаленным утюгом убил свою сожительницу. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

«Курганским областным судом действия виновного квалифицированы как умышленное причинение смерти двум лицам, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии в отношении мужчины, а также с особой жестокостью в отношении женщины. За совершенные преступления виновному назначено наказание в виде 18 лет трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении. В судебном заседании осужденный вину не признал. Коллегия присяжных посчитали, что виновный не заслуживает снисхождения. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

СУ СКР по Курганской области было установлено, что летом 2011 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство 78-летнего пенсионера в Кургане, нанеся ему множественные удары ножом по телу и шее. Он же, спустя восемь лет, в декабре 2020 года, с помощью раскаленного утюга нанес своей сожительнице множество телесных повреждений. От термических ожогов пострадавшая умерла в больнице. Также следователями была установлена причастность обвиняемого к хищению чужого имущества.