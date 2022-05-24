Тюменские власти назвали дату открытия летних лагерей. В них отдохнут дети из ДНР и ЛНР

25 мая 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

В детских лагерях региона будет открыто свыше 20 тысяч мест Фото: Анна Майорова © URA.RU Первая смена в детских загородных лагерях Тюменской области стартует 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Всего для детей в лагерях будет открыто свыше 20 тысяч мест. «Старт летней кампании — 28 мая. Первые смены будут открыты в лагере им. Юрия Гагарина и в „Серебряном бору“», — рассказали в инфоцентре. Власти уточнили, что в оздоровительных центрах региона отдохнут 15 человек, прибывших из ЛНР и ДНР. Кроме того, по распоряжению губернатора Александра Моора, путевки в лагеря получат 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР. Летний отдых для детей пройдет в шесть смен. По данным на 24 мая, наполняемость всех смен, за исключением шестой (69%), уже превышает 83%.

Первая смена в детских загородных лагерях Тюменской области стартует 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Всего для детей в лагерях будет открыто свыше 20 тысяч мест. «Старт летней кампании — 28 мая. Первые смены будут открыты в лагере им. Юрия Гагарина и в „Серебряном бору“», — рассказали в инфоцентре. Власти уточнили, что в оздоровительных центрах региона отдохнут 15 человек, прибывших из ЛНР и ДНР. Кроме того, по распоряжению губернатора Александра Моора, путевки в лагеря получат 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР. Летний отдых для детей пройдет в шесть смен. По данным на 24 мая, наполняемость всех смен, за исключением шестой (69%), уже превышает 83%.