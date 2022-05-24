24 мая 2022

Тюменские власти назвали дату открытия летних лагерей. В них отдохнут дети из ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната
В детских лагерях региона будет открыто свыше 20 тысяч мест Фото:

Первая смена в детских загородных лагерях Тюменской области стартует 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Всего для детей в лагерях будет открыто свыше 20 тысяч мест.

«Старт летней кампании — 28 мая. Первые смены будут открыты в лагере им. Юрия Гагарина и в „Серебряном бору“», — рассказали в инфоцентре.

Власти уточнили, что в оздоровительных центрах региона отдохнут 15 человек, прибывших из ЛНР и ДНР. Кроме того, по распоряжению губернатора Александра Моора, путевки в лагеря получат 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР.

Летний отдых для детей пройдет в шесть смен. По данным на 24 мая, наполняемость всех смен, за исключением шестой (69%), уже превышает 83%.

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Первая смена в детских загородных лагерях Тюменской области стартует 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Всего для детей в лагерях будет открыто свыше 20 тысяч мест. «Старт летней кампании — 28 мая. Первые смены будут открыты в лагере им. Юрия Гагарина и в „Серебряном бору“», — рассказали в инфоцентре. Власти уточнили, что в оздоровительных центрах региона отдохнут 15 человек, прибывших из ЛНР и ДНР. Кроме того, по распоряжению губернатора Александра Моора, путевки в лагеря получат 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР. Летний отдых для детей пройдет в шесть смен. По данным на 24 мая, наполняемость всех смен, за исключением шестой (69%), уже превышает 83%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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