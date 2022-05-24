В детских лагерях региона будет открыто свыше 20 тысяч мест
Первая смена в детских загородных лагерях Тюменской области стартует 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Всего для детей в лагерях будет открыто свыше 20 тысяч мест.
«Старт летней кампании — 28 мая. Первые смены будут открыты в лагере им. Юрия Гагарина и в „Серебряном бору“», — рассказали в инфоцентре.
Власти уточнили, что в оздоровительных центрах региона отдохнут 15 человек, прибывших из ЛНР и ДНР. Кроме того, по распоряжению губернатора Александра Моора, путевки в лагеря получат 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР.
Летний отдых для детей пройдет в шесть смен. По данным на 24 мая, наполняемость всех смен, за исключением шестой (69%), уже превышает 83%.
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