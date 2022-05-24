В курганской больнице будут делать новый вид операций

25 мая 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Курганский онкодиспенсер будет реконструировать грудь после удаления молочной железы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганском областном онкодиспансере будут реконструировать грудь пациенткам после удаления молочной железы (мастэктомии). Об этом сообщается на сайте учреждения. «В Курганском областном онкологическом диспансере внедряют операции по реконструкции молочной железы. Они существенно отличаются от „пластических операций красоты“ и проводятся специалистами, имеющими квалификацию онколога. Грудь приходится воссоздавать, возмещая различными материалами частично или полностью удаленные ткани. Процедура может осуществляться как во время операции по удалению раковой опухоли (одномоментная реконструкция), так и спустя несколько месяцев или лет (отсроченная реконструкция)», — говорится в сообщении Курганского областного онкологического диспансера. Показания к такой операции зависят от стадии заболевания, размера и расположения опухоли, необходимости послеоперационного лечения. Врачи отмечают, что у онкопациентов хирургическое вмешательство сопряжено с осложнениями, так как у них снижены регенеративные способности. Решение о проведении реконструкции будет принимать консилиум врачей. Операции по восстановлению груди проводятся за счет средств ОМС, бесплатно для пациентов.

В Курганском областном онкодиспансере будут реконструировать грудь пациенткам после удаления молочной железы (мастэктомии). Об этом сообщается на сайте учреждения. «В Курганском областном онкологическом диспансере внедряют операции по реконструкции молочной железы. Они существенно отличаются от „пластических операций красоты“ и проводятся специалистами, имеющими квалификацию онколога. Грудь приходится воссоздавать, возмещая различными материалами частично или полностью удаленные ткани. Процедура может осуществляться как во время операции по удалению раковой опухоли (одномоментная реконструкция), так и спустя несколько месяцев или лет (отсроченная реконструкция)», — говорится в сообщении Курганского областного онкологического диспансера. Показания к такой операции зависят от стадии заболевания, размера и расположения опухоли, необходимости послеоперационного лечения. Врачи отмечают, что у онкопациентов хирургическое вмешательство сопряжено с осложнениями, так как у них снижены регенеративные способности. Решение о проведении реконструкции будет принимать консилиум врачей. Операции по восстановлению груди проводятся за счет средств ОМС, бесплатно для пациентов.