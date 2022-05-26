Курганский губернатор рассказал о способах повысить рождаемость

Вадим Шумков рассказал, как повысить рождаемость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на заседании рабочей группы президиума Госсовета предложил три направления работы по увеличению рождаемости. Среди них есть и пропаганда традиционных семейных ценностей. Об этом глава региона сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

«В работе по стимулированию рождаемости и многодетности важны три основных направления работы. В том числе внедрение и распространение системы традиционных национально-культурных ценностей, учитывающих наш менталитет и исторический опыт», — рассказал Шумков.

Как отмечает губернатор, на рождаемость также влияет комплексная жилищная политика с расселением «по горизонтали», поскольку в малогабаритных квартирах многоэтажных домов недостаточно места для многодетных семей. Также Шумков считает необходимым выстроить единую систему повышения доходов, чтобы стимулировать тех, кто работает, а также не потакать иждивенцам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по итогам 2021 года смертность превысила рождаемость. Так, в прошлом году смертность на 1000 человек составила 20,7 случая за год при численности населения в 804 769 человек. По сравнению с 2020 годом в 2021 году в регионе умерло на 2362 человека больше, рождаемость снизилась на 206 человек.