28 мая 2022
27 мая 2022
26 мая 2022

В ЯНАО мэрия ответила протестующему против приюта бизнесмену

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Мэрия Нового Уренгоя ответила, что строительство приюта для животных законно Фото:

Администрация Нового Уренгоя ответила протестующему против строительства приюта для животных бизнесмену. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«О ситуации со строительством приюта для животных, расположенного вблизи развлекательного комплекса „Стрелец“, сообщаю следующее. Территория для строительства располагается на удаленном расстоянии от жилых домов, на близлежащих территориях к месту расположения приюта проживающих граждан не имеется. Нарушения при принятии решения о размещении приюта в данном месте отсутствуют», — пояснил корреспонденту URA.RU первый замглавы администрации города Виктор Пузанов.

Также в ответе говорится о том, что животные должны содержаться в отдельных вольерах, что исключает их свободу перемещения. Территория приюта будет огорожена высоким сплошным забором. Здание будет иметь систему водоснабжения и водоотведения, электро и теплоснабжение, систему вентиляции и наружного освещения. Санитарно-гигиенические нормы полностью соблюдены.

Ранее URA.RU рассказало о директоре развлекательного комплекса «Стрелец», возмутившейся строительством приюта для животных вблизи развлекательного комплекса. Она направила обращение о проблеме в общественную палату о недопустимости подобного соседства.

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Администрация Нового Уренгоя ответила протестующему против строительства приюта для животных бизнесмену. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU. «О ситуации со строительством приюта для животных, расположенного вблизи развлекательного комплекса „Стрелец“, сообщаю следующее. Территория для строительства располагается на удаленном расстоянии от жилых домов, на близлежащих территориях к месту расположения приюта проживающих граждан не имеется. Нарушения при принятии решения о размещении приюта в данном месте отсутствуют», — пояснил корреспонденту URA.RU первый замглавы администрации города Виктор Пузанов. Также в ответе говорится о том, что животные должны содержаться в отдельных вольерах, что исключает их свободу перемещения. Территория приюта будет огорожена высоким сплошным забором. Здание будет иметь систему водоснабжения и водоотведения, электро и теплоснабжение, систему вентиляции и наружного освещения. Санитарно-гигиенические нормы полностью соблюдены. Ранее URA.RU рассказало о директоре развлекательного комплекса «Стрелец», возмутившейся строительством приюта для животных вблизи развлекательного комплекса. Она направила обращение о проблеме в общественную палату о недопустимости подобного соседства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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