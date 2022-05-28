В ЯНАО мэрия ответила протестующему против приюта бизнесмену

Мэрия Нового Уренгоя ответила, что строительство приюта для животных законно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя ответила протестующему против строительства приюта для животных бизнесмену. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«О ситуации со строительством приюта для животных, расположенного вблизи развлекательного комплекса „Стрелец“, сообщаю следующее. Территория для строительства располагается на удаленном расстоянии от жилых домов, на близлежащих территориях к месту расположения приюта проживающих граждан не имеется. Нарушения при принятии решения о размещении приюта в данном месте отсутствуют», — пояснил корреспонденту URA.RU первый замглавы администрации города Виктор Пузанов.

Также в ответе говорится о том, что животные должны содержаться в отдельных вольерах, что исключает их свободу перемещения. Территория приюта будет огорожена высоким сплошным забором. Здание будет иметь систему водоснабжения и водоотведения, электро и теплоснабжение, систему вентиляции и наружного освещения. Санитарно-гигиенические нормы полностью соблюдены.

Ранее URA.RU рассказало о директоре развлекательного комплекса «Стрелец», возмутившейся строительством приюта для животных вблизи развлекательного комплекса. Она направила обращение о проблеме в общественную палату о недопустимости подобного соседства.