29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюмени ищут специалиста без опыта на зарплату от 400 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель не требует от будущего сотрудника наличие опыта работы Фото:

Специалисту по аренде недвижимости в Тюмени предлагают зарплату от 400 тысяч. Соответствующая вакансия была размещена на площадке «Зарплата.ру». Компания не требует от соискателя наличия опыта работы.

«Специалист по аренде, зарплата от 400 тысяч рублей. Полный рабочий день. Без опыта», — говорится в вакансии.

Основными требованиями к будущему сотруднику являются развитые коммуникативные навыки и активная жизненная позиция. Работодатель обещает высокий доход, обучение за счет компании, а также собственную автомобильную парковку.

Ранее URA.RU составляло список вакансий для тюменцев, которые не имеют опыта работы. Им предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Также агентство писало о том, какие профессии в регионе являются самыми востребованными.

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Специалисту по аренде недвижимости в Тюмени предлагают зарплату от 400 тысяч. Соответствующая вакансия была размещена на площадке «Зарплата.ру». Компания не требует от соискателя наличия опыта работы. «Специалист по аренде, зарплата от 400 тысяч рублей. Полный рабочий день. Без опыта», — говорится в вакансии. Основными требованиями к будущему сотруднику являются развитые коммуникативные навыки и активная жизненная позиция. Работодатель обещает высокий доход, обучение за счет компании, а также собственную автомобильную парковку. Ранее URA.RU составляло список вакансий для тюменцев, которые не имеют опыта работы. Им предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Также агентство писало о том, какие профессии в регионе являются самыми востребованными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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