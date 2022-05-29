В Тюмени ищут специалиста без опыта на зарплату от 400 тысяч

Работодатель не требует от будущего сотрудника наличие опыта работы
Специалисту по аренде недвижимости в Тюмени предлагают зарплату от 400 тысяч. Соответствующая вакансия была размещена на площадке «Зарплата.ру». Компания не требует от соискателя наличия опыта работы.
«Специалист по аренде, зарплата от 400 тысяч рублей. Полный рабочий день. Без опыта», — говорится в вакансии.
Основными требованиями к будущему сотруднику являются развитые коммуникативные навыки и активная жизненная позиция. Работодатель обещает высокий доход, обучение за счет компании, а также собственную автомобильную парковку.
Ранее URA.RU составляло список вакансий для тюменцев, которые не имеют опыта работы. Им предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Также агентство писало о том, какие профессии в регионе являются самыми востребованными.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событийПодписаться