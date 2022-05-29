Люди в погонах возьмутся за тюменские турбазы

Владельцев турбаз ждут внеплановые проверки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На базах отдыха с выходом к водоемам пройдут совместные проверки Роспотребнадзора и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее в мэрии Тюмени объявили, что с 20 мая в городе официально был открыт купальный сезон.

«Проверки коснутся состояния мест отдыха, безопасности водоемов и так далее. В некоторых случаях, их проведение может не анонсироваться», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе регионального управления МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что рейды ГИМС проходят в плановом режиме. «Основанием для внеплановых проверок может стать несчастный случай на водоеме, или при поступлении информации, которая свидетельствует о том, что на территории мест отдыха (купания) есть факты нарушения, угрожающие жизни и здоровью», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МЧС.

Там уточнили, что на данный момент, проведение внеплановых проверок не запланировано. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти официально объявили об открытии купального сезона. Решение о его начале подразумевает готовность к этому всех необходимых городских служб.