20-летний житель Курганской области поджег дом, где спали двое его приятелей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 20-летний парень обвиняется в убийстве двух человек с особой жестокостью. После ссоры с приятелями он поджег дом, где они спали. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.

«Утром 24 ноября 2021 года в селе Ольховка Шадринского района после тушения пожара в одном из жилых домов были обнаружены тела двух мужчин, 1999 и 1988 годов рождения. При проведении первоначальных следственных действий удалось установить, что незадолго до пожара в гостях у хозяина дома находилась компания мужчин, распивавших спиртное. Также в ходе осмотра места происшествия был установлен очаг возгорания в доме, находившийся возле одного из погибших мужчин», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 20-летний житель села. Он признался, что был в этом доме в гостях. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый сходил к себе домой за бензином, вернулся в дом и поджег комнату, в которой спали приятели. С места происшествия скрылся. По данным следствия, он также оказался причастен к поджогу имущества еще одной местной жительницы, которое совершил в октябре 2021 года. Сейчас мужчина находится под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

20-летний житель Шадринского района сознался в совершении двойного убийства путем поджога фото: СУ СК РФ по Курганской области