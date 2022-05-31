Очередь к бесплатному аттракциону «Али-Баба» растянулась на весь Цветной бульвар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотни жителей Тюмени с детьми часами стоят в километровой очереди на Цветном бульваре, чтобы попасть на бесплатный аттракцион «Али-Баба». Об этом URA.RU с места событий сообщил корреспондент агентства Денис Моргунов. Городской парк культуры и отдыха Тюмени объявил, что 1 июня, в День защиты детей, карусель будет работать бесплатно.

«В центре Тюмени очень много людей. Самая большая очередь — к бесплатному аттракциону „Али-Баба“. Там стоят сотни людей с детьми. Стоят, в буквальном смысле, часами. Некоторые не выдерживают и покидают очередь: на улице очень жарко. Особенно, если находиться на солнце», — отметил Моргунов.

В официальном сообществе Городского парка культуры и отдыха Тюмени в соцсети «ВКонтакте» указано, что карусель «Али-Баба» 1 июня будет работать для тюменцев в бесплатном режиме до 18:00. «Поздравляем всех маленьких и больших детей, а также их родителей, бабушек и дедушек с таким веселым праздником! Желаем всем деткам быть здоровыми, счастливыми и радостными! Сегодня для вас аттракцион „Али-Баба“ с 10:00 до 18:00 будет работать бесплатно», — указано на странице ГКПиО.

Тюменцы готовы часами стоять в километровой очереди, чтобы попасть на бесплатный аттракцион Фото: Денис Моргунов © URA.RU